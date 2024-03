IATA: luchtvrachtvervoer groeit stevig door

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vrachtvervoer van luchtvaartmaatschappijen is in januari nog harder gegroeid dan in de maand ervoor. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA.

Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, lag in januari 18,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In december was sprake van een groei van bijna 11 procent.

De capaciteit steeg in de eerste maand van 2024 op jaarbasis met 14,6 procent, tegen ruim 13 procent in december.

Willie Walsh van IATA sprak van een sterke start van het jaar.

"Vooral de bloeiende e-commerce sector blijft de vraag naar luchtvrachtvervoer helpen", aldus Walsh. Wel is er onzekerheid over hoe de economische vertraging in China zich zal ontwikkelen, volgens IATA.

In de regio Asia-Pacific groeide het luchtvrachtvervoer in januari op jaarbasis met 24,6 procent, tegen 18,5 procent in december. Ook in Noord-Amerika steeg het luchtvrachtvervoer in januari met 9,3 procent harder dan de plus van 2,0 procent in de maand ervoor.

Europese luchtvrachtvervoerders zagen het volume in januari op jaarbasis met 16,4 procent toenemen. De groei lag in december nog op 8,6 procent.