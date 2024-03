Beursblik: bemoedigende outlook TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TKH Group

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in 2023 iets beter gepresteerd dan verwacht, en gaf een bemoedigende outlook. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. De analist noemde de meevallende aangepaste winst in 2023 "erg mooi". De winst kwam dan wel uit aan de onderkant van de afgegeven outlook, maar die was wel twee keer verlaagd gedurende 2023. De prestaties van de verschillende onderdelen gaven een gemengd beeld, aldus Roeg. Manufacturing presteerde sterk beter dan de verwachtingen van de analist, terwijl CSS en Connectivity juist ondermaats presteerden. Deze laatste moet volgens Roeg te maken hebben gehad met aanzienlijke opstartkosten voor verschillende uitbreidingsprogramma’s. Dit zal volgens de analist in de loop van 2024 afnemen, naarmate de nieuwe fabrieken op stoom komen. Voor 2024 verwacht TKH een autonome groei van zowel de omzet als de winst, wat volgens Roeg bemoedigend is. De analist was uitgegaan van een vlakke trend. Negatief was wel dat het management aangaf dat het langer zal duren om de EBITA marge van 17 procent te bereiken die oorspronkelijk was vastgesteld voor 2025. Toch hield Roeg er al rekening mee dat dit niet zou lukken, kijkend naar de margetrends van de afgelopen twaalf maanden en de tegenwind waarmee de industrie kampt. Degroof Petercam heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 55,00 euro. Roeg verwacht zijn winsttaxaties met enkele procenten te verhogen. Het aandeel TKH daalde dinsdagochtend met bijna 6 procent. Bron: ABM Financial News

