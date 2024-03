Jefferies verlaagt koersdoel Vivoryon met 96%

Dit bedrijf had alle hoop op dit product en dat is nu vervlogen.



Nu blijft de omzet 0 en het vooruitzicht op omzet ook 0.



Wel blijven er natuurlijk voldoende kosten en is de bodem van de kas in H2 2024 wel bereikt.



Als er nu nog mensen zijn die hier geld in willen steken dan zal dit tegen extreem strenge voorwaarden gaan waarbij alle huidige belanghebbenden compleet verdampt worden.



Het is triest maar waar.

Het risico met dit aandeel was extreem hoog en helaas valt het verkeerd uit.



Wat de koers nu nog gaat doen is een speelbal voor speculanten zonder dat daar een fundament achter zit dus wat de spreekwoordelijke gek er voor geeft.