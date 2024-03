Beijing geeft groeidoelstelling van 5 procent Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese regering wil dit jaar een economische groei van 5 procent realiseren. Premier Li Qiang presenteerde dinsdag deze doelstelling. In vergelijking met de ramingen van het IMF en de Wereldbank lijkt dit hoog gegrepen. De consensus in de markt houdt het op een groei van 4,6 procent. In heel 2023 groeide de Chinese economie met 5,2 procent. De beleidsmakers hebben nog meer plannen: 12 miljoen banen erbij om de werkloosheid dit jaar naar 5,5 procent terug te dringen. De uitgaven aan defensie gaan met 7,2 procent omhoog. info@abmfn.nl

