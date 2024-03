Hongkong scherp lager bij start Volkscongres Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend lager, waarbij de beurs in Hongkong de negatieve uitschieter was. De Hang Seng index op het Chinese schiereiland daalde vanochtend met bijna 3 procent, bij de aanvang van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Vanochtend werd bekend dat China in 2024 mikt op een economische groei van 5 procent en een overheidstekort van van circa 3 procent, terwijl de uitgaven aan defensie met ruim zeven procent worden opgeschroefd. Beleggers reageerden teleurgesteld op het gebrek aan nieuwe stimuleringsmaatregelen, die noodzakelijk worden geacht om dit groeitempo te realiseren. Ook in 2023 groeide de Chinese economie met 5 procent. Uit cijfers van S&P Global kwam vanochtend wel naar voren dat de Chinese dienstensector in februari in een stabiel tempo is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 52,5 tegen 52,7 een maand eerder. In Japan daalde de inkoopmanagersindex, net als in China, heel licht. De verliezen voor de andere Aziatische beurzen bleven binnen de perken. Sydney en Tokio gaven slechts nipt terrein prijs. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend krap een half procent lager, na al een daling van ruim anderhalf procent maandagavond in New York. Bron: ABM Financial News

