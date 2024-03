Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, terwijl beleggers het besluit van OPEC+ verwerken. OPEC+ zal de huidige vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten olie per dag doorzetten in het tweede kwartaal. Dit meldde het officiële persbureau van Saoedi-Arabië zondag. In eerste instantie stegen de oliefutures na het OPEC+-besluit. Ook Rusland verraste met het besluit om de productie in het tweede kwartaal te verlagen met nog eens 471.000 vaten per dag. Moskou verlaagde de productie in het eerste kwartaal met 500.000 vaten per dag, bovenop de beloofde bezuinigingen als onderdeel van de vrijwillige OPEC+-overeenkomst. De verlagingen tonen een sterke eenheid binnen de groep...iets dat in twijfel werd getrokken na de ministeriële bijeenkomst van november, waarbij Angola de OPEC verliet", zei Jorge Leon van Rystad Energy. "Het getuigt ook van een sterke vastberadenheid om een prijsbodem van meer dan 80 dollar per vat in het tweede kwartaal te verdedigen", voegde hij toe. Tegelijkertijd zou het besluit ook gezien kunnen worden als een teken dat de vraagvooruitzichten in het tweede kwartaal minder optimistisch zijn dan de groep in november vorig jaar dacht", aldus Leon. De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager op 78,74 dollar. Bron: ABM Financial News

