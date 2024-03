Super Micro en Deckers opgenomen in S&P 500 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Super Micro Computer, een fabrikant van computerservers, en schoenenfabrikant Deckers Outdoor zullen later deze maand worden opgenomen in de S&P 500 index. Zij vervangen Whirlpool en Zions Bankcorporation. Dit meldde S&P Dow Jones Indices vrijdag laat. De aandelen van Super Micro stegen maandag met 18,3 procent, terwijl Deckers 2,4 procent hoger noteerde, tot recordniveaus. De aandelen van Super Micro waren dit jaar al met 218,5 procent gestegen op vrijdag. Deckers steeg dit jaar met 35,1 procent, na een stijging van 67,5 procent in 2023. Whirlpool en Zions 'degraderen' naar de S&P MidCap 400. De aandelen van Whirlpool zijn de afgelopen twaalf maanden met 23 procent gedaald, terwijl de aandelen van Zion 21,3 procent lager noteerden. De indexwijzigingen zullen van kracht worden bij de start van de handel op maandag 18 maart. Bron: ABM Financial News

