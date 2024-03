TKH overtreft winstverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in 2023 de omzet licht zien stijgen en de winst viel hoger uit dan verwacht, vooral dankzij de sterke prestaties van de divisie Smart Manufacturing-systemen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Haaksbergse onderneming

"We hebben in het vierde kwartaal een beter dan verwacht resultaat kunnen presenteren dankzij uitstekende prestaties in het Smart Manufacturing-segment, waar we in de laatste maanden van het jaar een versnelling van de leveringen zagen", aldus Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH. Eerder kampte TKH juist nog met vertragingen door de verstoringen in de aanvoerketen.

In het afgelopen jaar zag TKH de omzet met 1,7 procent stijgen naar 1,85 miljard euro. Autonoom was de groei 3,2 procent. Dit leverde een 3 procent hogere EBITA voor eenmalige posten op van 237,0 miljoen euro. Dit was in lijn met de verwachtingen van TKH. Het bedrijf rekende op 230 tot 240 miljoen euro, maar zei vermoedelijk aan de onderkant hiervan uit te komen. Analisten zaten met hun taxaties ook aan de onderkant van deze bandbreedte.

Het rendement op de omzet daalde van 12,9 naar 12,8 procent.

De nettowinst bedroeg 165,8 miljoen euro, een plus van 20,9 procent. Per aandeel bedroeg de winst 4,07 euro, een stijging van 22 procent. De aangepaste winst kwam uit op 130,5 miljoen euro, eveneens in lijn met de verwachtingen van TKH van 126 tot 134 miljoen euro.

De orderinstroom bedroeg afgelopen jaar 1,83 miljard euro en het orderboek was eind 2023 voor 970 miljoen euro gevuld.

Dividendverhoging

TKH heeft inmiddels het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljoen euro afgerond en besloot om het dividend te verhogen van 1,65 naar 1,70 euro per aandeel.

Outlook

TKH heeft in 2023 naar eigen zeggen sterke vooruitgang geboekt in haar strategische positionering. Met ruim 15 procent van de omzet uit innovaties en de afronding van het strategische investeringsprogramma van 200 miljoen euro. TKH zegt dat het goed gepositioneerd is voor verdere groei.

Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht TKH dat Smart Manufacturing-systemen zullen groeien in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. Maar Slim Vision- en Smart Connectivity-systemen zullen te maken krijgen met een aanhoudend zwakke marktvraag.

TKH verwacht dan ook dat de omzet en de EBITA van de groep naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zullen dalen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.

"We verwachten dat Smart Manufacturing Systems voor het hele jaar weer zal terugkeren naar een meer genormaliseerde groei vergeleken met vorig jaar." Bij Smart Vision-systemen verwachten we dat de groei in de tweede helft van dit jaar zal terugkeren dankzij het marktherstel. "Binnen Smart Connectivity systemen spelen wij in op de voorraadafbouw van energiekabels in Nederland en gaat het hele jaar door", aldus TKH.

Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht TKH in 2024 een autonome groei van zowel de omzet als de EBITA.

TKH zal bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2024 een concretere outlook voor heel 2024 afgeven.

CEO Van der Lof zei "geweldige kansen" te zien, voortvloeiend uit de megatrends automatisering, digitalisering en elektrificatie.

Wel voegde de CEO daaraan toe, dat door tegenwind in combinatie met de kosten en de strategische investeringen in de toekomstige groei, het mogelijk langer kan duren voor de doelstelling van een rendement op de verkopen van 17 procent wordt bereikt. Eerder rekende THK erop dat dit in 2025 zou lukken.

Dat het wellicht langer gaat duren om deze doelstelling te halen, is een tegenvaller, maar Degroof Petercam hield er al rekening mee dat dit niet zou lukken, kijkend naar de margetrends van de afgelopen twaalf maanden en de tegenwind waarmee de industrie kampt.

Update: om meer informatie toe te voegen over outlook 2025 en analisten reactie.