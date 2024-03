Koers Vivoryon implodeert

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon verloor maandag meer dan 90 procent van zijn beurswaarde, nadat het bedrijf 's ochtends bekendmaakte dat de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer geen succes was.

Het middel had geen statistisch significant effect op het cognitieve vermogen bij patiënten met de ziekte.

Vivoryon gaat verder met zijn analyses, maar omdat geen van de doelen werd bereikt, lijkt er weinig toekomst voor het middel varoglutamstat, stelden analisten van Jefferies. Omdat de waarde van Vivoryon geheel op dat middel is gebaseerd, zagen zij in het slechtste geval de koers dalen van ruim 8 euro naar 1 euro.

Het duurde maandag uren voordat Euronext een koers afgaf, maar toen bleken beleggers niet minder somber dan de analisten. Het aandeel opende op 0,57 euro, een koersverlies van 93 procent.

De Europese studie was bedoeld om het signaal uit een eerdere studie, dat het middel mogelijk werkzaam was bij alzheimer, definitief te bevestigen of te weerleggen. Vivoryon heeft nog een andere studie in Amerika lopen naar hetzelfde middel voor dezelfde ziekte. Hiervan wordt weinig meer verwacht.

Vivoryon ging in 2014 voor 15,25 euro naar de beurs, toen nog onder de naam Probiodrug.

In 2019 wijzigde de naam in Vivoryon. Het aandeel was toen nog maar ruim 5 euro waard.

Het geloof steeg daarna weer en vorig jaar zomer haalde het bedrijf nog 25 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het aandeel koerste toen rond de 14 euro.

Zelfs bij een kleine kans op succes was de mogelijke verdienste van een oraal middel tegen alzheimer voldoende om beleggers geïnteresseerd te houden. Een positief oordeel over de veiligheid van het middel varoglutamstat was het laatste positieve wapenfeit in oktober vorig jaar.

Deze week bleek de werkzaamheid echter niet aantoonbaar te zijn. "We zeiden altijd dat het risico hoog was", benadrukten de analisten van Jefferies maandag. Voor de meeste beleggers zal het vermoedelijk een aandeel zijn om snel te vergeten.