Exor neemt groter belang in Clarivate Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft groter belang van 10,1 procent in databedrijf Clarivate gemeld, en kan dit op een later moment nog vergroten tot 17,5 procent. Dit maakte Exor, een Italiaanse investeringsmaatschappij met een notering aan het Damrak, maandagmiddag bekend. Volgens een melding van de Amerikaanse beurswaakhond SEC had Exor in oktober vorig jaar al een belang van 6,3 procent. Ook kondigde Exor aan dat Suzanne Heywood, COO van Exor, zal worden voorgedragen als lid van de raad van bestuur van Clarivate. De jaarvergadering is op 7 mei 2024. Hoeveel Exor betaalt voor het vergroten van het belang, werd maandag niet gemeld. Het aandeel Exor daalde maandag 0,6 procent en Clarivate is vrijdag fractioneel hoger gesloten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.