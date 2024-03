Wall Street start de week voorzichtig na nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een licht lagere opening, nadat vrijdagavond de S&P 500 en de Nasdaq de records aanscherpten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de openingsbel 0,2 procent lager.

In Azië hadden Tokio en Bombay er zin in en werden de beursrecords daar maandag aangescherpt. Uiteindelijk wisten ook de Chinese beurzen bescheiden plussen neer te zetten. In Europa is de stemming maandag terughoudend en noteerden de indices overwegend licht lager. In Europa zal deze week bovengemiddelde aandacht zijn voor de vergadering van de ECB en het rentebesluit.

Het optimisme van de afgelopen maanden is vooral te danken aan "een toenemend enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie en de hoop op renteverlagingen", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat analisten over elkaar heen vallen om hun koersdoelen van de S&P 500 index voor het einde van dit jaar te verhogen. De vierde kwartaalcijfers zijn met een winstgroei van uiteindelijk gemiddeld bijna 8 procent voor aandelen uit de S&P 500 index, veel hoger dan de 1 procent die analisten van tevoren hadden ingeschat. Vooralsnog wijst er niets op een sterke terugval van de winstgroei, eerder het tegenovergestelde, aldus Wiersma.

De macro-agenda is maandag nagenoeg leeg, maar het belooft een drukke week te worden met onder andere de cijfers van de inkoopmanagers in de dienstensector en de banenrapporten in de VS. Qua bedrijven staan onder andere nog Target, Broadcom, Costco en Kroger op de agenda.

Deze week zullen beleggers ook op zoek gaan naar aanwijzingen over de toekomstige richting van de rentetarieven in de monetaire beleidsupdates van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve aan het Huis van Afgevaardigden op woensdag en aan de Senaat op donderdag.

Verder is het dinsdag Super Tuesday in de VS, met voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 15 staten, waaronder Texas en Californië, waar veel gedelegeerden zijn te winnen.

"Alle opiniepeilers verwachten dat Trump dinsdag dik zal winnen. Als dat zo is, dan zal Nikki Haley het moeilijk krijgen om door te gaan omdat haar financiers zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze geld in haar campagne blijven pompen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Een vat WTI-olie werd maandag 0,4 procent goedkoper op 79,65 dollar per vat. Dit ondanks dat de leden van oliekartel OPEC de huidige productieverlaging tot het einde van juni verlengden. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, sluit zich bij dit besluit aan.

De goudprijs daalde licht nadat het edelmetaal vrijdag nog de hoogste slotkoers ooit behaalde. De recente stijging is mede te danken aan de tegenvallende macrocijfers uit de VS van vorige week, die de vooruitzichten op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni versterkten.

De rentes in de VS liepen maandag licht op en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0842.

Bedrijfsnieuws

De aandelen Apple daalden voorbeurs 1,4 procent, nadat de Europese Commissie Apple een boete heeft opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro. Dit voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Apple gaat in beroep tegen het besluit.

Super Micro Computer en Deckers Outdoor komen in de S&P 500 bij de driemaandelijkse herbalancering van de index, ter vervanging van Whirlpool en Zions Bancorp. Tijdens de handel buiten kantooruren stegen de aandelen van Super Micro Computer en Deckers met respectievelijk 16 en 4 procent.

De aandelen Nvidia stegen 2,4 procent voorbeurs. Nvidia-aandelen zijn dit jaar al met meer dan 66 procent gestegen. De beurswaarde bedraagt nu meer dan 2.000 miljard dollar. Onder de Amerikaanse bedrijven hoeft de chipproducent nu alleen nog Apple en Microsoft voor zich te laten gaan, met waarderingen van respectievelijk 2.774 en 3.087 miljard dollar.

De aandelen van de winkelketen Macy’s stegen vóór de bel met meer grofweg 15 procent, nadat een investeerdersgroep zijn uitkoopbod op het bedrijf met bijna 1 miljard dollar had verhoogd.

De cryptobeurs Coinbase steeg voorbeurs met ongeveer 7 procent, geholpen door de stijging van de bitcoin. De cryptocurrency werd maandag boven de 65.000 dollar verhandeld.

De aandelen van de bank New York Community Bancorp stegen bijna 7 procent voor de bel, nadat het vrijdag het kwart van de beurswaarde verloor. De bank zei vorige week dat het “materiële zwakheden” had gevonden tijdens een interne evaluatie. Ook trad de CEO af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,8 procent op 5.137,08 punten en de Nasdaq steeg 1,1 procent op 16.274,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,2 procent in de plus op 39.087,38 punten.

