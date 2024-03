Update: Europese miljardenboete voor Apple Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Apple een boete opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Dit maakte de toezichthouder van de Europese Unie maandagmiddag bekend. De Commissie stelde met name vast dat Apple beperkingen toepaste op app-ontwikkelaars die hen beletten iOS-gebruikers te informeren over alternatieve en goedkopere muziekabonnementsdiensten die buiten de App Store beschikbaar zijn. "Dit is illegaal volgens de mededingingsregels van de EU", zei de Commissie in een toelichting. Apple liet in een verklaring weten dat het van plan is om in beroep te gaan tegen het besluit, dat naar eigen zeggen is genomen "ondanks het feit dat de Commissie geen geloofwaardig bewijs van schade voor de consument heeft gevonden". Het gedrag van Apple, dat bijna tien jaar heeft geduurd, kan ertoe hebben geleid dat veel iOS-gebruikers aanzienlijk hogere prijzen betaalden voor hun muziekabonnementen vanwege de hoge commissie die Apple ontwikkelaars oplegde en die werden doorberekend aan consumenten in de vorm van hogere abonnementsprijzen voor dezelfde dienst in de Apple App Store. De boete van 1,8 miljard euro is volgens de Commissie proportioneel, gezien de wereldwijde inkomsten van Apple en ook noodzakelijk om een "afschrikkende werking te hebben." De Commissie heeft Apple ook opgedragen de verboden regels te verwijderen en deze in de toekomst niet opnieuw in te zetten. "De beslissing van vandaag laat zien dat het mededingingsrecht nog steeds een zeer krachtige basis vormt om illegaal gedrag van bedrijven als Apple aan te pakken ten gunste van consumenten", zei eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager maandag in een reactie. "Het is nu van fundamenteel belang om bedrijven als Apple verantwoordelijk te houden voor hun schendingen van de EU-wetgeving", aldus Vestager. Het aandeel Apple noteerde maandag in de voorbeurshandel op Wall Street tot een procent lager. Update: om reacties Apple en Vestager toe te voegen Bron: ABM Financial News

