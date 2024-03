Valuta: hogere euro een verkoopkans

(ABM FN-Dow Jones) De euro is de week begonnen aan de bovenkant van de bandbreedte tussen 1,0800 en 1,08050, wat wellicht een goed moment is om winsten te verzilveren.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,0850, 0,1 procent hoger dan vrijdag.

Volgens Stefan Mellin, analist van Danske Bank, kan dit een kans zijn om winst te nemen op de euro, aangezien de Amerikaanse economie beter blijft presteren dan de eurozone.

"Kijk uit naar strategische verkoopkansen en verkoop bij koersstijgingen van de euro op de korte termijn, nu de trend van sterke Amerikaanse macro-economische cijfers doorgaat", aldus Mellin.

Ook ING denkt dat de dollar waarschijnlijk zal aansterken in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat nog steeds wijst op een solide banengroei.

Een sterk banencijfer zal de marktverwachting overeind houden dat de Federal Reserve de rente niet voor de zomer zal verlagen, volgens ING-analist Francesco Pesole. "De balans van risico's voor de dollar lijkt in aanloop naar het banenrapport licht over te hellen naar de bovenkant."

Het banenrapport zal uitwijzen of de sterke banengroei in januari een uitschieter was. ING rekent op circa 200.000 nieuwe banen in februari en een consensus van The Wall Street Journal zit op een vergelijkbaar niveau van 210.000.

Andere economische indicatoren zijn deze week de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector in februari, op dinsdag, en Duitse fabrieksorders en productiecijfers. Op donderdag neemt de ECB een rentebesluit.

"Een renteverlaging zit er nog niet in, maar wellicht dat de [ECB-]beleidsmakers al wat kwijt willen over de toekomst. De inflatie neemt namelijk al aardig af en de markt heeft natuurlijk ook haar verwachtingen, waardoor Lagarde waarschijnlijk niet heel veel langer kan volhouden dat er niet tijdens de vergadering over renteverlagingen gepraat is", aldus Erik-Jan Harn van Rabobank.

De dollar verzwakte vorige week, nadat de inflatie in de eurozone vorige week daalde van 2,8 procent in januari naar 2,6 procent in februari.