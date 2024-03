AEX start de week positief dankzij de chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag hoger, mede dankzij de chippers en na de nieuwe recordstanden op Wall Street vrijdagavond.

De AEX noteerde rond elf uur 0,4 procent hoger op 857,80 punten.

Ook Simon Wiersma, investment manager bij ING, merkte op dat de lente lekker was begonnen voor beleggers en dat naast de recordstanden in de VS ook in Europa records werden aangescherpt, onder meer door de Zweedse OMX Stockholm 30 index en de Duitse DAX index.

Vanuit Azië kwam er een lichte meewind. De beurzen in Tokio en Bombay wonnen vanochtend enkele tienden van een procent, en ook zij scherpen daarmee hun hoogste standen ooit aan.

De macro-agenda is maandag nagenoeg leeg, maar het belooft een drukke week te worden met onder andere de cijfers van de inkoopmanagers in de dienstensector en het banenrapport in de VS. Ook komt de ECB donderdag met een rentebesluit.

"Een renteverlaging zit er nog niet in, maar wellicht dat de [ECB-]beleidsmakers al wat kwijt willen over de toekomst. De inflatie neemt namelijk al aardig af en de markt heeft natuurlijk ook haar verwachtingen, waardoor Lagarde waarschijnlijk niet heel veel langer kan volhouden dat er niet tijdens de vergadering over renteverlagingen gepraat is", aldus Erik-Jan Harn van Rabobank.

Een vat Brent olie noteerde fractioneel hoger op 83,62 dollar per vat. De leden van oliekartel OPEC verlengden de huidige productieverlaging tot het einde van juni. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, sluit zich bij dit besluit aan.

De rentes bewogen nauwelijks en de euro/dollar steeg 0,1 procent naar 1,0851.

Stijgers en dalers

Vanochtend werd de AEX vooral gesteund door de chippers. Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van 3,2 procent en ASMI won zelfs 3,4 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASMI van 500 naar 620 euro, bij handhaving van het koopadvies.

ASML won 1,8 procent en Heineken kon 1,2 procent bijschrijven na een koopadvies van Barclays.

IMCD was met koersverlies van bijna 2 procent een van de grootste dalers. Jefferies verlaagde het koersdoel voor IMCD van 178,00 naar 165,00 euro en het advies ging van Kopen naar Houden. Prosus daalde met 1,7 procent.

In de Midkap won Fugro 3,0 procent. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Fugro van 22,50 naar 26,50 euro met een onveranderd koopadvies. Op basis van de jaarcijfers besloot de bank om de taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027.

Just Eat Takeaway had wederom een lastige dag een daalde ruim 2 procent, net als Air France-KLM.

In de AScX was er nog geen koers tot stand gekomen voor Vivoryon. Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Analisten van Jefferies vrezen voor een heel stevige koersdaling.

PostNL daalde 0,7 procent na een koersdoelverlaging van ING.

Sif Holding ging aan kop met een winst van ruim 2 procent, terwijl Renewi bijna 3 procent verloor.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,8 procent op 5.137,08 punten en de Nasdaq steeg 1,1 procent op 16.274,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,2 procent in de plus op 39.087,38 punten.