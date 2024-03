Evonik schrapt 2.000 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Evonik

(ABM FN-Dow Jones) Chemiebedrijf Evonik gaat duizenden banen als onderdeel van een grootschalige reorganisatie. Dit maakte het Duitse chemieconcern maandagochtend bekend. "Het zijn moeilijke tijden", aldus CEO Christian Kullmann. En de topman waarschuwde dat de omstandigheden niet beter zullen worden. Het bedrijf kondigde aan dat het van plan is om tegen 2026 tot 2.000 banen te schrappen om de kosten te verlagen en een nieuwe organisatiestructuur op te zetten, aangezien het dit jaar geen economisch herstel verwacht. Evonik verwacht dankzij deze maatregelen tegen eind 2026 ongeveer 400 miljoen euro per jaar aan kosten te besparen. In Duitsland zullen ongeveer 1.500 banen worden geschrapt, aldus het rapport. Verder zei Evonik dat vooral managementfuncties zullen worden geraakt door de reorganisatie. Afgelopen jaar daalde de omzet van Evonik met 17 procent tot 15,3 miljard euro. Dat was binnen de afgegeven bandbreedte van 14 tot 16 miljard euro. Voor dit jaar mikt het bedrijf op een omzet van 15 tot 17 miljard euro. Het aandeel Evonik steeg maandagochtend 1,3 procent naar 17,38 euro. Bron: ABM Financial News

