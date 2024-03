Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel IMCD licht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor UCB iets verhoogd van 150,00 euro naar 153,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een analistenrapport van Kepler. De cijfers die IMCD vorige week presenteerde, waren geen verrassing, hoewel de marges iets hoger uitvielen dan verwacht. In de Amerika's presteerde IMCD slechter dan verwacht, maar dat werd gecompenseerd door de prestaties in Europa en Azië. Volgens het management van IMCD blijft de zichtbaarheid aan de lage kant. Klanten lijken kleine bestellingen te plaatsen, terwijl hun voorraadbeleid conservatief is. Wel ziet IMCD nog altijd voldoende kansen op overnamevlak. De analisten van Kepler pasten hun taxaties aan op basis van de resultaten in het vierde kwartaal van 2023. Ook hielden zij daarbij rekening met drie nieuwe overnames in het eerste kwartaal van dit jaar en wat meer tegenwind voor IMCD op de valutamarkt. Kepler schat verder in dat de financieringskosten iets lager uitvallen dan eerder gedacht. De taxaties van Kepler zijn in lijn met die van de analistenconsensus. Het aandeel IMCD noteerde maandagochtend 1,2 procent lager op 150,25 euro. Bron: ABM Financial News

