AEX hoger van start onder aanvoering van halfgeleiders

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 857,45 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ASML aan kop met een winst van 1,7 procent. ASMI won daarnaast 1,3 procent op 576,30 euro. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASMI van 500 naar 620 euro, bij handhaving van het koopadvies. Heineken won ruim een procent na een koopadvies door Barclays. IMCD was met een procent koersverlies de grootste daler. Jefferies verlaagde het koersdoel voor IMCD van 178,000 naar 165,00 euro en het advies ging van Kopen naar Houden. In de Midkap won Fugro 4,5 procent op 21,88 euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Fugro van 22,50 naar 26,50 euro met een onveranderd koopadvies. Op basis van de jaarcijfers besloot de bank om de taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027. In de AScX was er nog geen koers tot stand gekomen voor Vivoryon. Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Analisten van Jefferies vrezen voor een heel stevige koersdaling vanochtend. Bron: ABM Financial News

