Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI fors

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 500,00 naar 620,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Robert Sanders. Bij de cijferrapportage gaf ASMI nog een terughoudende outlook af voor de eerste helft van 2024, terwijl het halfgeleiderbedrijf ook aangaf dat er onzekerheid is over de Chinese bestedingen in de sector. Het goede nieuws is volgens Sanders evenwel dat de orders in de tweede helft van 2024 naar verwachting zullen aantrekken, onder meer door het beoogde succes van 2 nanometer met GAA, hetgeen een groeivertraging in China kan compenseren, terwijl berichten dat Apple orders zal uitstellen voorbarig lijken te zijn geweest. Het aandeel ASMI sloot vrijdag in Amsterdam een procent hoger op 569,40 euro. Bron: ABM Financial News

