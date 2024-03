Jefferies: oorwassing Vivoryon dreigt na mislukken alzheimerstudie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koers van Vivoryon zal hard worden geraakt door het teleurstellende nieuws dat het Fase 2b-onderzoek naar Alzheimer is mislukt. Dat stelden analisten van Jefferies maandag in een rapport. Vivoryon gaat verder met zijn analyses, maar omdat alle primaire en secundaire doelstellingen niet zijn gehaald, is het moeilijk om nog een toekomst te zien voor het middel varoglutamstat, volgens de analisten. Omdat de patiëntenpopulatie in hoge mate representatief was, lijkt ook hier geen uitweg in zicht. Weliswaar heeft de nog lopende Amerikaanse Fase 2b-studie naar varoglutamstat bij Alzheimer afwijkende doelen, maar gezien de totale mislukking van de Europese studie is Jefferies daar niet erg optimistisch over. De analisten benadrukten dat het risico van het aandeel Vivoryon altijd hoog was. Bij hun waardering schatten ze de kans op succes op slechts 18 procent. In het ongunstigste scenario kan de koers nu dalen naar 1 euro, als Vivoryon besluit te stoppen met de klinische ontwikkeling van het middel. De Europese studie was bedoeld om het signaal uit een eerdere studie, dat het middel mogelijk werkzaam was bij alzheimer, definitief te bevestigen of te weerleggen. Jefferies had tot het nieuws van vandaag een koopadvies met een koersdoel van 16,50 euro voor het aandeel, dat vrijdag sloot op 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

