ING koopt aandelen in voor personeelsbonussen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat vanaf heden voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen ter afdekking van de beloningen van medewerkers in de vorm van aandelen. Dat kondigde de bank maandagochtend aan. De aandelen zullen in de loop van deze week worden ingekocht. Bron: ABM Financial News

