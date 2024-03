Barclays zet Heineken op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor Heineken verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 81,00 naar 101,00 euro ging. Dit bleek maandag uit een rapport van de Britse bank. De analisten van Barclays verwachten dat 2024, na vele jaren van teleurstellingen, een beter jaar zal worden voor Heineken. Veel tegenwind de afgelopen periode werd bepaald door de macro-economie, aldus de bank, die wees op de hoge inflatie en stijgende grondstoffenprijzen. Barclays gelooft dat Heineken voorzichtig is met zijn doelstellingen. De bank ziet voor Heineken in veel regio's meewind. De huidige doelstellingen van de brouwer gaan naar de mening van Barclays uit van een aantal pessimistische uitkomsten, zoals het uitblijven van verbetering in Vietnam, geen voordeel van de Europese voetbalkampioenschappen of de Olympische Spelen, maar ook aanhoudend tegenzittend weer en hogere kosten. Barclays vindt het prima dat het bedrijf voorzichtiger is in zijn verwachtingen, maar ook dat dit beleggers kansen biedt. De Britse bank rekent op een autonome EBIT-groei van 11,6 procent. De waardering van Heineken ten opzichte van sectorgenoten is volgens Barclays aan de lage kant. Het aandeel Heineken sloot vrijdag 0,3 procent lager op 85,16 euro. info@abmfn.nl

