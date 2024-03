Onderzoek Vivoryon naar middel tegen Alzheimer geen succes Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. "We zijn diep teleurgesteld in de uitkomst", stelde CEO Frank Weber, "gezien de grote behoefte aan nieuwe veilige en effectieve orale therapieën". Het Fase 2b-onderzoek, genaamd VIVIAD, werd uitgevoerd in Europa. Vivoryon is bezig de resultaten dieper te analyseren om de klinische ontwikkeling van het middel varoglumastat te helpen bevorderen en het begrip van de ziekte te vergroten. Het bedrijf zal uiterlijk bij de jaarcijfers in de tweede helft van april een nadere update geven. Bron: ABM Financial News

