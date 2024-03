Jefferies haalt IMCD van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel voor IMCD verlaagd van 178,000 naar 165,00 euro en het advies ging van Kopen naar Houden. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank naar aanleiding van de cijfers van IMCD van afgelopen vrijdag. Na twee kwartalen van winstdruk, herstelde de EBITA zich in het vierde kwartaal van 2023 met 3 procent, vooral dankzij een makkelijkere vergelijkingsbasis. De vooruitzichten voor het boekjaar 2024 zijn volgens analist David Kerstens "gematigd", met weinig zichtbaarheid en een vergelijkingsbasis die in het eerste kwartaal lastiger zal zijn. De analist van Jefferies verlaagde dan ook zijn taxaties voor de EBITA en winst per aandeel met respectievelijk 3 en 5 procent. Omdat de aandelen van IMCD worden verhandeld tegen een premie van 50 procent ten opzichte van zijn meest directe concurrent, Azelis, en een premie van bijna 60 procent ten opzichte van Brenntag, verlaagden de analisten het advies naar Houden en ging ook het koersdoel omlaag. Het aandeel IMCD sloot vrijdag bijna 8 procent hoger op 152,05 euro, nadat de cijfers enthousiast werden ontvangen. Bron: ABM Financial News

