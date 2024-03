Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten maandagochtend een verdeeld beeld zien. De beurzen in Tokio en Bombay wonnen enkele tienden van een procent, en scherpen daarmee hun hoogste standen ooit aan. Seoel was koploper met een winst van meer dan een procent. Hongkong daalde daarnaast krap een half procent onder aanvoering van producenten van elektrische auto's. Zhejiang Leapmotor daalde meer dan 10 procent na de aankondiging van scherpe prijsverlagingen, waardoor ook sectorgenoten zoals BYD in het rood noteerden. De beurs in Sydney koerste daarnaast nipt in het rood. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend nipt hoger op bijna 80 dollar per vat. De leden van oliekartel OPEC verlengden de huidige productieverlaging tot het einde van juni, zo werd door meerdere OPEC-leden zondag gemeld. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, sluit zich bij dit besluit aan. Afgelopen week koerste de oliefuture op weekbasis al bijna vier procent hoger. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening. Op Wall Street sloten de S&P 500 index en de techbeurs Nasdaq vrijdag nog op hun hoogste stand ooit. Bron: ABM Financial News

