Video: 85 dollar belangrijk voor uitbraak olieprijs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is al enige tijd gevangen binnen een bandbreedte van ongeveer 10 dollar en het beeld zal pas verbeteren als de olieprijs boven de 85 dollar per vat uitbreekt. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: 85 dollar belangrijk voor uitbraak olieprijs Binnen de bandbreedte ziet Van Cleef wel een "licht opwaartse trend", waardoor er voor oliekartel OPEC+ momenteel geen enkele reden is om de productie te verlagen. Geopolitieke spanningen, vooral in het Midden-Oosten, zorgen voor opwaartse druk op de olieprijs. Daarnaast verzwakte de dollar recent iets, wat ook ruimte naar boven geeft voor de olieprijs. Daarentegen lijkt "de rem op de economie" volgens Van Cleef wat langer aan te houden. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat zolang die 85 dollar niet doorbroken wordt, dat die zijwaartse beweging nog een tijdje aanhoudt", aldus Van Cleef. Bron: ABM Financial News

