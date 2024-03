Wall Street begint nieuwe maand met verse records

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq gesloten.

De S&P 500 won 0,8 procent op 5.137,08 punten en de Nasdaq steeg 1,1 procent op 16.274,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,2 procent in de plus op 39.087,38 punten.

Het optimisme van de afgelopen maanden is vooral te danken aan "toenemend enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie en de hoop op renteverlagingen", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Ondertussen koelt de inflatie verder af, zo werd bevestigd in de PCE-cijfers van donderdag, maar de Federal Reserve is nog niet overtuigd.

"Raphael Bostic van de Atlanta-Fed verwacht een renteverlaging door de Fed pas deze zomer", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News. "Loretta Mester van de Fed van Cleveland denkt dat de dalende trend in de Amerikaanse inflatie geen stand houdt. Dat zijn geen milde commentaren die een renteverlaging verder het jaar in sturen", aldus Van der Meer.

Zo'n 60 procent van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek vrijdag uit de FedWatch Tool van CME, waar dat een paar maanden geleden nog maart was.

De inflatie in de VS is nog niet onder controle en de Fed zal het grootste deel van 2024 besteden aan het bestrijden ervan, denkt econoom Torsten Slok van Apollo Global Management. "Als gevolg daarvan zullen de rendementen in vastrentende waarden hoog blijven", verwacht de marktkenner. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,20 procent.

Beleggers gingen begin dit jaar nog uit van zes of meer renteverlagingen van 25 basispunten in 2024 maar dat zijn er nu nog maar drie. Volgens Slok moet de markt dit mogelijk zelfs bijstellen naar nul.

"De realiteit is dat de Amerikaanse economie gewoon niet vertraagt", volgens de marktkenner. "Als gevolg daarvan zal de Fed de rente dit jaar niet verlagen en zullen de tarieven langer hoger blijven", voorspelt de econoom.

Dat de Amerikaanse economie robuust blijft, werd vrijdag onderstreept door de inkoopmanagersindex van S&P Global. De industrie groeide in februari harder, met een stijging van de index naar 52,2.

"Bemoedigende signalen dat de industrie uit de malaise van de afgelopen twee jaar komt", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Hij benadrukte dat voorraden weer worden opgebouwd, nadat deze lange tijd juist werden verkleind. Ook zag de econoom tekenen dat de consumentenvraag weer sterker wordt.

De inkoopmanagersindex van ISM toonde juist het tegenovergestelde: een sterkere krimp van de Amerikaanse industrie. De index daalde van 49,1 in januari tot 47,8 afgelopen maand. De markt rekende op een verbetering tot 49,5.

Verder daalde het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in februari onverwacht, terwijl de inflatieverwachting licht opliep.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0836. WTI-olie kostte bijna 80 dollar en was daarmee ruim 2 procent duurder dan donderdag. Marktkenners wezen op oplaaiende spanningen in het Midden-Oosten. Verder wachten beleggers op OPEC+, die vermoedelijk komende week zal beslissen om de afgesproken productieverlagingen tot in het tweede kwartaal te verlengen.

Bedrijfsnieuws

Chippers deden vrijdag goede zaken in New York. Nvidia steeg 4 procent, Broadcom ruim 7,5 procent, Micron Technology 5 procent en Advanced Micro Devices ruim 5 procent.

Aandelen van regionale banken gingen juist onderuit na hernieuwde zorgen over New York Community Bancorp. Dat aandeel verloor vrijdag liefst 26 procent en trok sectorgenoten mee de malaise in. NYCB heeft inmiddels een nieuwe CEO aangekondigd en gaf ook aan problemen te hebben met zijn interne controles bij de kredietverstrekking.

Hewlett Packard Enterprise steeg ruim 2 procent. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een lagere winst en omzet geboekt, maar versloeg wel de eigen verwachting. De outlook ging wel omlaag. HPE rekent nu op een vlakke tot 2 procent hogere omzet, waar eerder nog uit werd gegaan van een omzetgroei van 2 tot 4 procent.

Dell Technologies rapporteerde een dubbelcijferige stijging van de gecorrigeerde winst, nadat de vraag naar AI-geoptimaliseerde servers afgelopen kwartaal flink toenam. Het aandeel steeg liefst 31,5 procent.

Softwarebedrijf Autodesk kwam met een positieve omzetverwachting, omdat het een sterke vraag naar zijn producten verwacht. Het aandeel won 2,5 procent.

Plug Power steeg meer dan 10 procent, ondanks dat de resultaten onder de verwachting uitkwamen. Volgens de waterstofspecialist is er voldoende liquiditeit om de activiteiten in de nabije toekomst te financieren.

Reddit mikt op een waardering van maximaal 6,5 miljard dollar bij zijn langverwachte beursgang, vermoedelijk nog deze maand, wat veel minder is dan de waardering van het social mediabedrijf een paar jaar geleden. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdag op basis van informatie van ingewijden. In augustus 2021 kreeg Reddit nog een waardering van 10 miljard dollar.