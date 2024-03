Reddit lager gewaardeerd bij aanstaande beursgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reddit mikt op een waardering van maximaal 6,5 miljard dollar bij zijn langverwachte beursgang, vermoedelijk nog deze maand, wat veel minder is dan de waardering van het social mediabedrijf een paar jaar geleden. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdag op basis van informatie van ingewijden. Het bedrijf mikt op een uitgifteprijs van 31 tot 34 dollar per aandeel, aldus mensen die bekend zijn met de IPO-plannen. Hiermee wordt Reddit gewaardeerd op circa 6 miljard tot 6,5 miljard dollar, volgens de bronnen. In augustus 2021 kreeg Reddit nog een waardering van 10 miljard dollar. Het bedrijf kan de waardering nog aanpassen voor zijn roadshow om investeerders te overtuigen of voorafgaand aan de beursgang, die beide in de komende weken worden verwacht, aldus de zakenkrant. Reddit is van plan om aandelen te noteren op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool RDDT. Reddit is momenteel niet winstgevend maar is dichtbij die mijlpaal. In de laatste drie maanden van 2023 boekte het bedrijf een nettowinst van ongeveer 18,5 miljoen dollar. Over heel 2023 kwam er een nettoverlies van 90,8 miljoen dollar in de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.