Olieprijs richting 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag aardig gestegen. Bij een settlement van 79,97 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook 2 procent. Op weekbasis stegen de olieprijzen 3 tot 4 procent. De stijging vrijdag volgde op het nieuws van een aanval door Israëlische troepen die naar verluidt aan meer dan 100 Palestijnen die in Gaza op hulp wachten, het leven heeft gekost. Hiermee laaien de spanningen in het Midden-Oosten weer op. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden bemoeilijkt de aanval de lastige gesprekken over een wapenstilstand. Ondertussen wachten de oliemarkten op OPEC+, dat vermoedelijk volgende week zal beslissen of de afgesproken productieverlagingen worden verlengd tot in het tweede kwartaal. "Vasthouden aan de vrijwillige productieverlagingen, [die 2,2 miljoen vaten per dag omvatten], tot het einde van het jaar zou een sterk signaal zijn en zou daarom als prijspositief moeten worden gezien", volgens analisten van Commerzbank. Een verlenging tot alleen het tweede kwartaal is "waarschijnlijk ingeprijsd en zal daarom de prijzen niet significant beïnvloeden", denkt de Duitse bank. Vanuit technisch perspectief is de oliemarkt goed in balans, met een steunniveau hoog in de 70 dollar en een pad richting de 80 dollar en meer in zicht, wanneer OPEC+ zijn productieverlagingen verlengt en de Federal Reserve meer duidelijkheid geeft over het tijdstip van een eerste renteverlaging, zei vermogensbeheerder Manish Raj van Velandera Energy Partners. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.