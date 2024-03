Beursblik: dividendverhoging Corbon verrast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers waarmee Corbion vrijdagochtend kwam, kenden weinig verrassingen na de beleggersdag eind januari, maar de dividendverhoging kwam wel als een verrassing. Dit oordeelde ING in een analistenrapport. Corbion kondigde vrijdag de eerste dividendverhoging in zeven jaar aan. Over 2023 wordt een dividend voorgesteld van 0,61 euro, een stijging van 9 procent op jaarbasis. De consensus had niet op een dergelijke verhoging gerekend. "Veelzeggend is dat de 36 miljoen euro aan contante kosten van het dividend niet worden gedekt door de 18,9 miljoen euro aan vrije kasstroom die werd gegenereerd in 2023", zei de bank. De andere verrassing kwam van de outlook die Corbion gaf voor het eerste kwartaal. Het bedrijf rekent op een daling van de aangepaste EBITDA in de eerste drie maanden. Op de beleggersdag eind januari ging Corbion nog uit van een stijging van de aangepaste EBITDA in 2024 met 15 procent, "met een voorkeur voor de tweede helft van het jaar", aldus ING. "Dit is nu nader uitgewerkt met een negatieve ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2024, die overgaat in positieve EBITDA-groei in het tweede kwartaal als gevolg van kostenbesparingen", volgens de bank. De verdere EBITDA-groei moet in de tweede jaarhelft komen van volume- en mixverbetering, denkt ING, "aangezien de volume/mix in de eerste jaarhelft naar verwachting geen groei op jaarbasis zal laten zien." De analisten verwachtten dat het dividendnieuws vrijdag positief zou worden ontvangen en dat was ook zo, want het aandeel Corbion steeg bijna 12 procent. ING heeft een verkoopadvies op Corbion met een koersdoel van 13,40 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.