AEX opgewekt aan de nieuwe maand begonnen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag de maand maart sterk begonnen, geholpen door goede bedrijfscijfers, hoewel de inflatie in Europa taaier bleek dan gedacht.

De AEX index sloot 0,7 procent hoger op 854,10 punten.

Volgens investment manager Simon Wierma van ING zagen we op de laatste dag van een lange februari maand dat de wereldwijde MSCI index voor de vierde maand op rij in de plus eindigde om te sluiten op een nieuwe recordstand. "En we verwachten dat de rally nog wel even door zal zetten", aldus Wiersma .

"De bevestiging van het 'Goldilocks scenario', waarbij we geen recessie verwachten, aanhoudende desinflatie, lagere beleidsrentes en beter dan verwachte bedrijfswinsten maakt de keuze voor een risk-on positionering op dit moment gemakkelijk", aldus de investment manager van ING.

Vrijdag bleek dat de inflatie in de eurozone in februari in de eerste meting uitkwam op 2,6 procent tegen 2,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 2,5 procent. De kerninflatie was 3,1 procent tegen 3,3 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor was 2,9 procent.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone liet een iets positiever beeld zien dan in de eerste meting, maar de krimp bleef, met uitzondering van Spanje.

Olie werd vrijdag flink duurder. De prijs van een vat Brent olie steeg met 2,8 procent naar 84,18 dollar, nadat de gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren in Gaza verder werden bemoeilijkt door de dood van meer dan honderd Palestijnen die op hulp aan het wachten waren. Ook staat er volgende week een vergadering van de OPEC+ op de rol en is de grote vraag of er nieuwe productieverlagingen worden aangekondigd.

De rentestanden in Europa bewogen nauwelijks en de euro/dollar steeg naar 1,0828. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0811 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0811 op de borden.

Stijgers en dalers

IMCD was de uitblinker onder de hoofdfondsen met een koerswinst van bijna 8 procent na cijfers. Degroof Petercam verhoogde vanochtend het koersdoel en verwacht dat IMCD in 2024 weer autonoom zal groeien.

Verder won ASML 2,7 procent.

De verzekeraars hadden het lastiger. NN daalde met 3,6 procent en Aegon met 5,6 procent. Volgens KBC Securities kwam Aegon voorbeurs met meevallende cijfers, vooral de vrije kasstroom viel mee. Maar KBC ziet weinig ruimte voor opwaartse aanpassingen voor 2024.

Corbion stal de show en won in de AMX 11,6 procent na cijfers. De cijfers van Corbion waren na een eerste indicatie eerder dit jaar echter geen heel grote verrassingen meer. Voor 2024 sorteert Corbion voor op een autonome groei van 2 tot 6 procent voor de kernactiviteiten, gedragen door groei bij Health & Nutrition en een opwaartse trend bij Food. Voor de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten wordt door Corbion een groei van meer dan 15 procent voorzien. Analisten van KBC Securities zagen geen grote verrassingen in de cijfers van Corbion. Maar ING ontdekte wel enkele verrassingen in de outlook. “Zoals de eerste dividendverhoging in zeven jaar.”

SBM Offshore steeg 3,9 procent. Het bedrijf presenteerde donderdag solide cijfers, aldus analisten.

Alfen en Just Eat Take Away hadden het lastig en verloren 2,6 en 3,4 procent.

Bij de smallcaps daalde Heijmans met 4,5 procent, ondanks dat de omzet en de winst flink stegen in 2023. Voor het lopende jaar rekent Heijmans op een marge van minimaal 6,5 procent. Een omzet van 2,5 miljard euro komt daarnaast “in zicht”.

Ebusco ging eens aan kop bij de kleinere aandelen en won 3,6 procent. De fabrikant zou tientallen banen op de hoofdlocatie in Deurne willen schrappen.

Tussenstanden Wall Street

Ook Wall Street begint voortvarend aan de nieuwe maand. Alle drie de indices noteerden aan het einde van Amsterdamse handelsdag in het groen.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999