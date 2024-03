Beursblik: opnieuw verslaat Aegon de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft opnieuw meevallende cijfers laten zien. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING in een rapport. Zowel de kapitaalaanwas als de solvabiliteit viel hoger uit dan Kalamboussis had verwacht. De kapitaalaanwas van 660 miljoen euro was 4 procent meer dan de consensus. De vrije kasstroom van 429 was zelfs ruim meer dan verwacht. De consensus rekende op 340 miljoen euro. Dit was vooral te danken aan een eenmalige meevaller, aldus de analist. Tot aan de zomer is Aegon vermoedelijk bezig met het lopende aandeleninkoopprogramma en ING denkt dat de verzekeraar na afronding van dit programma met een nieuwe zal starten, gefinancierd met de verkoop van het belang van 30 procent in ASR. ING herhaalde vrijdag het koopadvies voor Aegon met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag 3,6 procent naar 5,35 euro. Bron: ABM Financial News

