KBC Securities verlaagt advies Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor Aegon verlaagd van Accumuleren naar Houden, maar handhaafde het koersdoel op 5,50 euro. Dit bleek uit een analistenrapport. De kapitaalgeneratie van Aegon in 2023 viel mee, oordeelden de analisten van KBC. Maar vooral de vrije kasstroom was een opsteker. En de solvabiliteit daalde minder sterk dan voorzien. KBC ziet evenwel weinig ruimte voor opwaartse aanpassingen voor 2024. Het aandeel Aegon daalde vrijdag met 5,2 procent naar 5,26 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.