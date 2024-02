Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.723,00 naar 1.821,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Op basis van de resultaten die Adyen in 20223 boekte, pasten de analisten hun taxaties aan en verhoogden zij het koersdoel. De verwachting voor de te verwerken betaalvolumes werd met 4 tot 6 procent naar boven bijgesteld, maar omdat Jefferies iets voorzichtiger werd over de 'take rate', gingen de omzettaxaties met slechts 2 tot 3 procent omhoog. De raming voor de EBITDA in 2024 werd verhoogd van 962 miljoen naar 978 miljoen euro en De analisten wezen erop dat hun datamodel in januari een trendomslag liet zien na het herstel in december. Zij verwachten dat dit stabiliseerde in februari. Het aandeel Adyen sloot donderdag 0,3 procent hoger op 1.460,00 euro Bron: ABM Financial News

