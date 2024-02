Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 560,00 naar 620,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Tammy Qiu. De analist denkt dat de groei in 2025 veel groter zal zijn dan in 2024. ASMI zal onder meer profiteren van grootschalige orders voor GAA. Ook zet het herstel in het geheugensegment door en zullen de investeringen in China veerkrachtiger blijken dan nu voorzien. Qiu denkt daarom dat China in de tweede jaarhelft positief kan verrassen. In 2025 schat Berenberg de omzet van ASMI op 3,6 miljard euro, goed voor een winst per aandeel van 19,39 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.