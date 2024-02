ING: NN Group eindelijk wat scheutiger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft de markt verrast met een meevallende dividendverhoging en een uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma en pakt daarmee eindelijk de kapitaalteruggave aan aandeelhouders goed aan. Dat stelde ING donderdag naar aanleiding van de jaarcijfers van de verzekeraar. De uitbreiding van de aandeleninkoop van 250 miljoen naar 300 miljoen euro verraste de bank niet, terwijl een verhoging van het dividend al in januari was aangekondigd, maar toch iets hoger uitviel dan verwacht op 3,20 euro, waar ING op 3,10 per aandeel rekende. Het gegenereerde kapitaal in de tweede helft van 2023 was met 904 miljoen ruim boven de consensus van 819 miljoen euro, vooral dankzij de schadetak en de bank. ING had gerekend op 837 miljoen euro. Ook de solvabiliteit van 197 procent was beter dan de 192 procent die ING had verwacht en de herstellende risico-opslagen op hypotheken zullen dit jaar tot nu toe de solvabiliteit verder hebben doen herstellen tot circa 204 procent, schat ING. De nieuwe doelstellingen, waar de aandacht op gericht was, worden meer neutraal beoordeeld door de analist. NN Group verwacht 1,9 miljard euro kapitaal te genereren in 2025, nadat het vorige doel van 1,8 miljard euro afgelopen jaar al werd gehaald. Het nieuwe doel is vrijwel gelijk aan de verwachting van ING voor 2025, maar iets beter dan de consensus, die op 1,85 miljard euro staat, volgens analist Jason Kalamboussis, die sprak van een bescheiden verhoging. Hij rekent desondanks op een positieve marktreactie. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 41,60 euro. Het aandeel NN Group steeg donderdag 6,5 procent. Bron: ABM Financial News

