Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fugro

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 23,00 naar 25,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analyse van de resultaten die de bodemonderzoeker over het vierde kwartaal rapporteerde. Degroof Petercam vond de cijfers beter dan verwacht met een sterke ontwikkeling van de kasstroom en "een spectaculaire winststijging". "Uitstekende resultaten", oordeelde analist Luuk van Beek. De bank noemde de outlook van Fugro voor 2024 ook beter dan verwacht. De bodemonderzoeker gaat voor het lopende boekjaar uit van een EBIT-marge van 11 tot 15 procent, terwijl de bank rekening hield met 10,5 procent en de consensus op 10,6 procent zat. Degroof Petercam verwacht wel een draai in de sterke trend in het werkkapitaal, dat over 2023 zeer laag uitviel. Fugro gaat voor dit jaar uit van een verdere omzetgroei. Degroof Petercam gaat uit van een groei van 10 procent en de analistenconsensus houdt rekening met een plus van 12 procent. Het aandeel Fugro noteerde donderdag op een rood Damrak 9,0 procent hoger op 20,64 euro. Bron: ABM Financial News

