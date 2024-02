AMC Entertainment boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment steeg het afgelopen kwartaal boven verwachting dankzij de successen van de films van Taylor Swift en Beyoncé. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bioscoopgigant. De bioscoopexploitant boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 182 miljoen dollar, ofwel 0,83 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 287,7 miljoen dollar, ofwel 2,64 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op verlies van 0,65 dollar per aandeel. De omzet steeg bijna 12 procent naar 1,1 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 1,06 miljard dollar. Outlook Het concern voorziet voor het lopende boekjaar een omzetgroei van 1 tot 2 miljard dollar ten opzichte van het afgelopen boekjaar. Het aandeel AMC Entertainment noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 8,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

