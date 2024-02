Snowflake onderuit na teleurstellende outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Snowflake heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, maar stelde met zijn omzetverwachtingen teleur. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de aanbieder van software voor cloud-data-opslag. Snowflake boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 januari, een nettoverlies van 169,4 miljoen dollar, ofwel 0,51 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 207,2 miljoen dollar, ofwel 0,64 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 0,35 dollar per aandeel, tegen een winst van 0,14 dollar een jaar eerder. De aanbieder van software voor cloud-data-opslag boekte een omzet van 774,7 miljoen dollar, tegen 589,0 miljoen dollar een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,18 dollar per aandeel op een omzet van 760,9 miljoen dollar. Over het hele gebroken boekjaar boekte het concern een nettoverlies van 836,1 miljoen dollar, ofwel 2,55 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 796,7 miljoen dollar, ofwel 2,50 dollar per aandeel, in het voorgaande boekjaar. De omzet steeg van 2,1 miljard dollar naar 2,8 miljard dollar. Outlook Over het lopende kwartaal wordt een productomzet voorzien van 745 tot 750 miljoen dollar. Voor het hele gebroken boekjaar rekent het concern op een productomzet van 3,25 miljard dollar. Analisten rekenden op 3,43 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

