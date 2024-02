Salesforce presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar de outlook stelde teleur. Dit maakte het Amerikaanse softwarebedrijf woensdag nabeurs bekend. Salesforce boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 januari, een nettowinst van 1,45 miljard dollar, ofwel 1,47 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 98 miljoen dollar, ofwel een verlies van 0,10 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 2,29 dollar per aandeel. De omzet steeg van 8,4 miljard dollar naar 9,3 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,27 dollar per aandeel op een omzet van 9,2 miljard dollar. Over het hele gebroken boekjaar boekte Salesforce een nettowinst van 4,1 miljard dollar, ofwel 4,20 dollar per aandeel, tegenover 208 miljoen dollar, ofwel 0,21 dollar per aandeel, een jaar eerder. De jaaromzet steeg van 31,4 miljard naar 34,9 miljard. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet het concern een omzet van 9,12 tot 9,17 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 1,42 tot 1,44 dollar, terwijl de aangepaste winst wordt geraamd op 2,37 tot 2,39 dollar per aandeel. Voor het gebroken boekjaar wordt een omzet verwacht van 37,7 tot 38,0 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op een omzet van 38,65 miljard dollar. De winst wordt geschat op 6,07 tot 6,15 dollar per aandeel. De aangepaste winst wordt geraamd op 9,68 tot 9,76 dollar per aandeel. Het aandeel Salesforce noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

