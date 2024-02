Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 23 februari zijn gestegen met 4,2 miljoen vaten naar 447,2 miljoen vaten.

De benzinevoorraden daalden met 2,8 miljoen vaten naar een totaal van 244,2 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,5 miljoen vaten tot 121,1 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 80,6 procent naar 81,5 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat als een stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie met 8,4 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 3,3 miljoen vaten daalden en de destillaatvoorraden met 523.000 vaten daalden.

Ondertussen overweegt OPEC+ een verlenging van de vrijwillige productieverlagingen tot in het tweede kwartaal, zo meldde persbureau Reuters. De OPEC+ ging in november akkoord met een vrijwillige verlaging van de productie in het eerste kwartaal van 2024 met 2,2 miljoen vaten per dag, waarbij Saoedi-Arabië zijn vrijwillige verlaging van 1 miljoen vaten per dag doorrolde.

De groep zou zijn besluit in de eerste week van maart bekend kunnen maken en met name vanwege de 'zachtere' ruwe olieprijs overheerst de verwachting dat de groep de bestaande productieverlagingen zal verlengen.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,33 dollar lager op 78,54 dollar.