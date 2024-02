Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 5.074,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.926,04 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 15.975,17 punten. In aanloop naar het inflatierapport van donderdag maakte Wall Street een pas op de plaats. Het rapport zal beleggers meer inzicht geven over de mogelijke richting van het rentebeleid van de Federal Reserve. "De rally van de afgelopen weken lijkt even tot een halt te komen terwijl beleggers wachten op inflatiecijfers en andere belangrijke economische data later deze week", constateerde ook online broker LYNX. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal nog iets verder is vertraagd dan eerder werd gemeten. De economie groeide met 3,2 procent, tegen 4,9 procent in het derde kwartaal. Eerder werd een groei van 3,3 procent gerapporteerd. Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 5,6 procent. De marktindex daalde van 181,6 naar 171,5. Olie noteerde woensdag 0,3 procent lager op 78,63 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. De euro/dollar noteerde op 1,0840. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0825 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0844 op de borden. Naast het inflatierapport staan donderdag in de VS op macro-economisch vlak nog drie publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de inkoopmanagersindex Chicago en de aanstaande woningverkopen. Bedrijfsnieuws Online marktplaats eBay steeg 7,2 procent, nadat het bij de cijfers aankondigde om het kwartaaldividend te verhogen en nog eens 2 miljard dollar te spenderen aan het terugkopen van eigen aandelen. De aandelen van cryptobeurs Coinbase Global stegen met 1,2 procent, nu de bitcoinprijs maar blijft stijgen. De cryptocurrency wordt vandaag verhandeld boven de 60.000 dollar en dat is een flinke sprong ten opzichte van de 42.500 dollar begin februari. De aandelen Beyond Meat stegen 43,3 procent, nadat de maker van plantaardige vleesvervangers dinsdagmiddag zei dat het kosten zou besparen om zijn resultaten te verbeteren. De verkoopvolumes blijven onder druk. De aandelen van UnitedHealth Group daalden 4,7 procent, nadat het ministerie van Justitie een mededingingsonderzoek gestart is naar de eigenaar van de grootste Amerikaanse zorgverzekeraar. Apple heeft zijn ambities om een elektrisch voertuig te bouwen beëindigd, terwijl het de investeringen in generatieve AI juist opvoert. Het aandeel daalde 1,0 procent. Bron: ABM Financial News

