Beursblik: Aegon ruim bij kas

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft vorig jaar voldaan aan de verwachtingen voor het gegenereerde kapitaal en zal een ruime kaspositie kunnen melden. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten, volgens een consensus op de website van de verzekeraar. De analisten rekenen gemiddeld op 625 miljoen euro operationeel gegenereerd kapitaal in de tweede helft van het jaar, voor aftrek van holding- en financieringskosten. Het jaartotaal zou daarmee uitkomen op 1,24 miljard euro, iets meer dan de 1,2 miljard die Aegon hanteert als doelstelling. Na aftrek van de kosten bleef er circa 525 miljoen euro over, wat minder is dan de 623 miljoen euro een jaar eerder, maar meer dan de 492 miljoen euro van de eerste jaarhelft. De contanten in kas bij de holding per eind vorig jaar zouden 2,3 miljard euro moeten bedragen, wat volgens analisten van Berenberg goede vooruitzichten biedt op aanvullende aandeleninkopen. De solvabiliteit van de groep daalde naar verwachting tot 189 procent, van 202 procent halverwege 2023. Aegon zal na de verkoop van de Nederlandse tak verhuizen naar Bermuda en hoeft dan niet meer te voldoen aan de Europese solvabiliteitsregels. Een vraag is wanneer de volgende beleggersdag wordt georganiseerd. Dit kan volgens Berenberg in juni of december zijn. Dat zou het moment zijn voor Aegon om de plannen voor kapitaalteruggave aan aandeelhouders op te schroeven. Aegon publiceert de resultaten op vrijdag 1 maart voorbeurs. Bron: ABM Financial News

