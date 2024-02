Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 25,00 naar 23,70 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. De analisten van Jefferies verlaagden hun taxaties voor de winst per aandeel in 2024 en 2025 tot circa 2 procent onder de consensus. Jefferies mikt voor JDE op een autonome EBIT-groei van 2,5 procent dit jaar of met 5 procent exclusief Rusland. Dat is volgens de bank in lijn met de groei die de koffiespecialist zelf voorziet. Jefferies blijft een traag volumeherstel zien in Europa, in combinatie met bescheiden prijzen en een aanhoudende verschuiving naar consumptie buitenshuis. De aanhoudende investeringen in L'Or-machines zorgen voor margedruk, aldus de analisten. Het aandeel JDE daalde woensdag met 1,3 procent tot 21,72 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.