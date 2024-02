ASMI en Just Eat afgestraft op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdagochtend het openingsverlies niet weg te werken, in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers die morgen worden gepubliceerd.

Richting de klok van half 12 noteerde de AEX 0,8 procent lager op 846,24 punten.

De PCE-inflatiecijfers van donderdag zullen door de markt nauwlettend worden gevolgd om een idee te krijgen van het pad dat de Amerikaanse centrale bank gaat bewandelen.

De markt heeft de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen dit jaar al flink teruggeschroefd. Een eerste verlaging door de Fed wordt nu in juni verwacht en niet langer in maart of mei, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME Markets. De kans op een verlaging in juni wordt momenteel ingeschat op krap 52 procent.

Volgens Investment Manager Simon Wiersma van ING kon je op de obligatiemarkt je een speld horen vallen in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers. "Wij gaan nu uit van vier renteverlagingen tot en met december, te beginnen in juni. Dat is een maand later dan wat we eerder dachten en meer in lijn met wat Fed-bestuurders in december in hun 'dotplot' hebben aangegeven. De Amerikaanse economie draait beter dan verwacht, stevent af op een 'zachte landing' waarbij de inflatie minder snel vertraagt dan eerder gedacht", aldus Wiersma in een marktcommentaar.

De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in ruim een week. De verwachting dat de vraag naar energie uit China stijgt, dreef de prijs op, evenals signalen van een krapper wereldwijd aanbod. Echter, woensdagochtend deed de koers weer een stapje terug en noteerde Brent olie 0,9 procent lager op 82,89 dollar per vat.

De euro/dollar daalde naar 1,0800. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0844.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht vandaag vooral uit naar Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal. Het gaat hier om een tweede raming.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen waren Ahold Delhaize en KPN de grootste stijgers, maar met bescheiden winsten van 0,9 en 0,4 procent.

Philips steeg 0,2 procent na bekendmaking van een nieuwe CFO.

ASMI verloor juist 3,7 procent na de cijfers van dinsdag nabeurs. De orders waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor 2024. In plaats van een omzetgroei van 10 procent in 2024, rekent Roeg nu op 3 procent, 6 procent minder dan voorheen. Voor 2025 en 2026 liet de analist zijn taxaties min of meer onveranderd.

Prosus leverde 2,3 procent in.

Allfunds steeg in de AMX met 3,1 procent. Verder waren er geen uitschieters.

Just Eat Takeaway daalde ruim 6 procent na de jaarcijfers. Jefferies vond de prestaties in Noord-Europa tegenvallen, maar ING noemde de outlook van Just Eat voor 2024 een steuntje in de rug.

AMG verloor ruim 4 procent.

Accsys was koploper in de AScX met 0,8 procent koerswinst.

Kendrion verloor 2,6 procent. ING bleef positief na de cijfers van Kendrion en concludeerde dat deze beter waren dan verwacht. Wel benadrukte ING dat nog niet alle risico's van tafel zijn, zoals blijkt uit het feit dat Kendrion pas in het tweede jaarhelft herstel verwacht.

Azerion droeg de rode lantaarn met een verlies van 4,5 procent. Beleggers waren niet enthousiast over de cijfers en een wat magere outlook.