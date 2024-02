Philips vindt nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft Charlotte Hanneman als nieuwe CFO voorgedragen, als opvolger van Abhijit Bhattacharya die met pensioen gaat. Dit maakte de onderneming woensdag bekend. Hanneman treedt, na goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering op 7 mei, per 1 oktober van dit jaar in functie en stapt daarmee ook in de raad van bestuur. Hannemans laatste werkgever was Stryker, een medisch technologiebedrijf. Daar was zij controller en hoofd van de afdeling financiële planning en analyse. info@abmfn.nl

