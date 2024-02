Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in ruim een week. De verwachting dat de vraag naar energie uit China stijgt dreef de prijs op, evenals signalen van een krapper wereldwijd aanbod. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,7 procent tot 78,87 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste slot sinds 16 februari. Brent-olie werd 1,4 procent duurder op 83,65 dollar. De prijzen voor levering in latere maanden liggen lager en deze zogeheten backwardation wijst op een krap wereldwijd aanbod, volgens Phil Flynn van The Price Futures Group. Vertragingen door de aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee spelen daarbij volgens hem een rol. De G20 meldt intussen dat de kans op een zachte landing voor de wereldeconomie stijgt en dat zou wijzen op meer vraag naar olie en gas. "Een reden waarom de olieprijs laag was, was dat de markten rekenden op een mondiale recessie. Als die er komt, zal het aanbod komend kwartaal aanzienlijk krapper worden", aldus Flynn. Ook keken handelaren naar de vooruitzichten voor een bestand tussen Israël en Gaza. De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag te hopen op een staakt-het-vuren vanaf begin volgende week. Dit zou de vrijlating van resterende gijzelaars door Hamas mogelijk maken. De realiteit is echter dat Hamas nog nergens mee akkoord is gegaan, aldus Flynn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.