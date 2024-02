Wall Street verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond verdeeld, na een periode van sterke stijgingen. De toonaangevende S&P 500 index noteerde vrijwel vlak op 5.073,11 punten. De Dow Jones-index daalde licht en de Nasdaq steeg juist 0,3 procent. Nieuwe economische cijfers wezen op risico's voor de binnenlandse economie en dempten het optimisme dat de aandelenindices dit jaar opstuwde. Het consumentenvertrouwen in de VS daalde in februari, ondanks afnemende inflatie en waarschijnlijke renteverlagingen in het verschiet. Ook de orders voor duurzame goederen in de VS daalden meer dan verwacht, wat wijst op afnemende vraag aan het begin van het jaar. Later deze week zullen beleggers nieuwe inflatiecijfers ontleden. "We gaan ervan uit dat de trend van afnemende inflatie, ondanks een sterke dienstensector, doorzet en dat de Fed de beleidsrente in juni voor het eerst zal verlagen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Bitcoin bleef in trek. De cryptomunt eindigde maandag op het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De olieprijs steeg ruim procent tot 78,79 dollar voor een vat WTI-olie. De euro/dollar noteerde op 1,0856. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0847 op de borden. Bedrijfsnieuws Zoom noteerde 4,4 procent hoger, nadat de Amerikaanse online vergadertool een beter dan verwachte omzet van 1,15 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,42 dollar boekte. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op 1,15 dollar winst. Autozone steeg 6,7 procent. Het concern boekte een kwartaalwinst van 515 miljoen dollar op een omzet van 3,9 miljard dollar. Norwegian Cruise Line blonk uit met een koerswinst van 19 procent. De crusimaatschappij leed fors minder verlies op een hogere omzet. Workday daalde 3 procent. De maker van bedrijfssoftware rapporteerde een beter dan verwachte gecorrigeerde winst en omzet over het vierde kwartaal en herhaalde de outlook. Coinbase won 2 procent, nadat de cryptobroker maandag ook al 17 procent steeg, samen met de stijgende bitcoin. Inmiddels is een bitcoin 57.075 dollar waard. Andere cryptogerelateerde aandelen stegen ook. Hims & Hers Health klom 30 procent, nadat het telezorg consultatieplatform 1,17 miljard tot 1,20 miljard dollar omzet aankondigde, terwijl analisten rekenden op 1,11 miljard. Macy's gaat 150 ondermaats presterende winkels sluiten, meldde de retailer dinsdag. De 350 overgebleven winkels worden gerenoveerd. Het aandeel steeg 2,6 procent. Dinsdag publiceren verder onder andere eBay, First Solar en JM Smucker cijfers. Bron: ABM Financial News

