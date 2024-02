AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag vlak gesloten. De AEX index sloot vlak op 852,98 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen.

Beleggers keken vandaag al uit naar de publicatie van de PCE-inflatie op donderdag, zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. "Maar vandaag was het zoeken met een zaklamp, ofwel er was niet al te veel nieuws", voegde hij toe.

"Just Eat Takeaway, dat morgen met cijfers komt, liet flinke bewegingen zien, Unilever zakte weg, terwijl de semiconductors in aanloop naar de cijfers van ASMI nabeurs goed blijven liggen", zag Schutte. De beleggingsadviseur had verwacht dat de beurzen op een gegeven moment wel hoogtevrees zouden krijgen, "maar de markt blijft goed liggen...de AI-boost lijkt vooralsnog door te gaan", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in maart licht is verbeterd, terwijl het consumentenvertrouwen in Frankrijk in februari onverwacht is gedaald.

In de middag kwam uit de VS het nieuws dat de orders voor duurzame goederen in januari met 6,1 procent zijn gedaald, wat sterker was dan verwacht. En het consumentenvertrouwen daalde, ondanks dat de huizenprijzen stegen.

Olie werd dinsdag 1,1 procent duurder, op 78,39 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0847 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 2,5 procent. ASMI, dat nabeurs de boeken opent, steeg 0,6 procent. ASML won 1,1 procent.

AkzoNobel steeg 1,8 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel van 83,00 naar 87,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Volgens analist Aron Ceccarelli is het aandeel te hard afgestraft.

UMG was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler. Unilever verloor 2,0 procent. RELX en Wolters Kluwer daalden respectievelijk 1,4 procent en 1,2 procent.

In de AMX zat AMG in de lift. Het aandeel steeg dinsdag 5,4 procent. Air France-KLM won 3,8 procent. Galapagos, maandag nog koploper in de Midkap, steeg dinsdag nog eens 0,2 procent. InPost verloor 4,2 procent en belandde daarmee onderaan in de index.

Van Lanschot Kempen steeg 1,3 procent na een kleine koersdoelverhoging van ING, van 32,00 naar 33,50 euro. Het koopadvies bleef staan. ING verhoogde de taxaties voor de winst per aandeel in 2025 met 4 procent, voornamelijk op basis van de betere outlook voor het kostenniveau.

Een opdracht van drinkwaterleverancier Vitens leverde Heijmans dinsdagochtend een koerswinst van 2,6 procent op in de AScX.

PostNL leverde maandag al 4,5 procent in na het openen van de boeken, waarbij vooral de zwakke outlook opviel. Het aandeel sloot dinsdag nog eens 1,5 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.065,90 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.