Beursblik: stabiel resultaat NN Group voorzien

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal donderdag een vrijwel stabiele operationele kapitaalaanwas bekendmaken over het tweede halfjaar van 2023. Dat is de doorsnee verwachting van analisten. De consensusverwachting gaat uit van 819 miljoen euro, tegen 812 miljoen euro een jaar eerder. In Nederland genereerde de verzekeraar naar verwachting minder kapitaal met de levensverzekeringen, maar meer met de schadeverzekeringen. Ook in Europa, in Japan en vooral ook bij de bank worden verbeteringen voorzien door de analisten. De solvabiliteit daalde vermoedelijk naar 193 procent, van 201 procent een half jaar eerder. Het dividend over 2023 zou moeten uitkomen op 3,10 euro per aandeel, tegen 2,79 euro een jaar eerder. Daar zou opnieuw een aandeleninkoop van 250 miljoen euro moeten bijkomen. Analisten van Berenberg verwachten dat de kaspositie van de holding dit jaar en volgend jaar geleidelijk zal aangroeien tot 1 miljard euro, na de injectie van 1 miljard euro in NN Leven voor de finale woekerpolisschikking, iets meer risico in de beleggingen en verwachte groei van de Nederlandse pensioenportefeuille. De jaarlijkse aandeleninkoop zou dan kunnen aanzwellen tot 350 miljoen en 450 miljoen euro. Bij ING zijn de analisten vooral benieuwd naar de nieuwe doelstellingen. De bank heeft vertrouwen dat NN niet zal teleurstellen. Bron: ABM Financial News

