Barclays verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel op PostNL verlaagd van 1,30 naar 1,10 euro met een ongewijzigd Onderwogen advies, in reactie op de cijfers en outlook waarmee het postbedrijf maandag kwam. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Britse bank. Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro. De outlook gaat ook uit van een volumegroei bij de pakketdivisie van circa 7 tot 10 procent in 2024, met een groei van 2 tot 4 procent van binnenlandse pakketten en ruim 30 procent internationaal. "Wij zien neerwaartse risico's voor deze verwachtingen", zei Barclays. Volgens de Britse bank moet 80 procent van de verwachte jaarwinst in 2024 in het vierde kwartaal worden gehaald. Aangezien de internationale volumes al sterk groeiden in de tweede jaarhelft van 2023, voorziet Barclays een lastigere vergelijkingsbasis in het tweede halfjaar van 2024. "Er is een neerwaarts risico voor de outlook, omdat deze sterk afhankelijk is van de winstgevendheid in het vierde kwartaal", waarschuwde Barclays. PostNL zei maandag ook dat het minder vaak post wil gaan bezorgen. Dat zou volgens Barclays een kostenbesparing op kunnen leveren van 60 tot 250 miljoen euro. Maar het is ook een "langdurig" proces, omdat de Postwet moet worden aangepast. "Wij denken dat PostNL de kostendruk autonoom zal moeten aanpakken", aldus Barclays. De Britse bank heeft zijn taxaties aangepast en rekent op een EBIT van 90 miljoen euro in 2024, een verlaging van 25 procent ten opzichte van de oude raming. De pakketvolumes stijgen dit jaar vermoedelijk met 6 procent, verwacht Barclays. Dat is dus minder dan de 7 tot 10 procent waarop PostNL rekent. Het aandeel PostNL steeg dinsdag richting het einde van de ochtend 0,4 procent tot 1,28 euro. Bron: ABM Financial News

